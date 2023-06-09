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Сегодня, 14:29

Дмитриева — о триумфе Вяхиревой в Лиге чемпионов: «Она сыграла потрясающе!»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева отреагировала на победу норвежского «Вайперс» в финале Лиги чемпионов.

«Я практически весь финал Лиги чемпионов посмотрела. Аня Вяхирева сыграла потрясающе! Она молодец, я почти все игры «Вайперс» смотрела. Да и мы в одной группе Лиги чемпионов играли с ними. Я сразу поздравила ее с завоеванием того трофея, которого у нее в карьере еще не было», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

В составе норвежского гандбольного клуба выступает россиянка Анна Вяхирева. Она была признана самым ценным игроком финала, в котором «Вайперс» обыграл венгерский «Ференцварош» (28:24).

Источник: https://www.championat.com/other/news-5131521-potryasayusche-rossijskaya-gandbolistka-o-triumfe-anny-vyahirevoj-v-lige-chempionov.html
Гандбол
Дарья Дмитриева
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