Дмитриева — о триумфе Вяхиревой в Лиге чемпионов: «Она сыграла потрясающе!»

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева отреагировала на победу норвежского «Вайперс» в финале Лиги чемпионов.

«Я практически весь финал Лиги чемпионов посмотрела. Аня Вяхирева сыграла потрясающе! Она молодец, я почти все игры «Вайперс» смотрела. Да и мы в одной группе Лиги чемпионов играли с ними. Я сразу поздравила ее с завоеванием того трофея, которого у нее в карьере еще не было», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

В составе норвежского гандбольного клуба выступает россиянка Анна Вяхирева. Она была признана самым ценным игроком финала, в котором «Вайперс» обыграл венгерский «Ференцварош» (28:24).