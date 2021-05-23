Женский ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по гандболу
16:43
Гандболистки ЦСКА уступили «Ростов-Дону» со счетом 26:29 в ответном финальном матче чемпионата России, но стали победительницами турнира.
По итогам двухматчевого противостояния москвички одержали победу с общим счетом 56:52.
Ростовчанки за последние шесть лет лишь во второй раз упустили чемпионский титул. ЦСКА стал победителем суперлиги на второй год существования клуба.
Гандбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 29:26
Первый матч — 23:30
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