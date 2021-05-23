Женский ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по гандболу

Гандболистки ЦСКА уступили «Ростов-Дону» со счетом 26:29 в ответном финальном матче чемпионата России, но стали победительницами турнира.

По итогам двухматчевого противостояния москвички одержали победу с общим счетом 56:52.

Ростовчанки за последние шесть лет лишь во второй раз упустили чемпионский титул. ЦСКА стал победителем суперлиги на второй год существования клуба.

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 29:26

Первый матч — 23:30