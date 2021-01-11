У гандболистки «Ростов-Дона» украли чемодан из автобуса во Франции
18:34
Багаж правой крайней российского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Катарины Крпеж-Шлезак был украден из автобуса после гостевого матча Лиги чемпионов против французского «Метца», сообщает сайт клуба.
Найти похитителя не удалось. Крпеж-Шлезак подала заявление о краже в местную полицию.
В багаже находилась игровая форма спортсменки, отсутствие которой может не позволить гандболистке выйти на площадку в следующем гостевом матче Лиги чемпионов. Гандбольный клуб направил официальное письмо в ЕГФ с просьбой разрешить Катарине Крпеж-Шлезак принять участие в игре в другой футболке с заклеенной фамилией и номером. В настоящий момент «Ростов-Дон» ожидает ответа.
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