Тренер российских гандболисток сохраняет надежду на выступление команды на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева сохраняет надежду на выступление команды на Олимпиаде.

«Дополнительной информацией мы не владеем, черпаем ее из открытых источников. Обнадеживающие сигналы в последний месяц были, нас они окрыляют, но при этом мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Между собой мы договорились так: если даже есть хотя бы один шанс из ста, что нас допустят к отбору на Игры в Париже, то мы будем работать. Оценить шансы я не могу, но меня радует, что даже в ситуации полной неопределенности игроки заряжены и готовы ждать. К сожалению, как команда мы абсолютно точно сделаем шаг назад за время простоя. Однако я не могу сказать, как бы мы сейчас выглядели на международной арене — это то же самое, что рассуждать, вкусный ли торт на картинке», — приводит слова Бодниевой ТАСС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.