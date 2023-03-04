Гандболистка Дмитриева заявила, что не сталкивалась с русофобией за полгода жизни в Европе

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева за полгода игры за словенский клуб «Крим» ни разу не сталкивалась с проявлением русофобии.

«Все нормально, нет ничего необычного. На нынешнюю ситуацию никто не обращает внимания, даже не спрашивают, не задают никаких конкретных вопросов. Все нормально, никто меня не прессовал. В бытовом плане тоже без проблем. Там живет много русскоговорящих, со многими лично общалась. Никакого давления я не ощущаю, все спокойно», — приводит слова Дмитриевой ТАСС.

Разыгрывающая сборной России и ЦСКА перешла в «Крим» на правах аренды в июле прошлого года.