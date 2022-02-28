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Сегодня, 22:05

Гандбольные клубы и сборные России временно отстранены от европейских соревнований

Виктория Кравченко

Европейская федерация гандбола (EHF) на неопределенный срок отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.

«Европейская федерация гандбола сожалеет о последствиях для отдельных лиц, клубов и национальных команд и надеется, что восстановление мира позволит вернуться к рассмотрению вопроса», — говорится в заявлении.

Дисквалификация также коснется российских и белорусских арбитров и официальных лиц.

Чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на ЧЕ по пляжному гандболу 2023 года был перенесен. Мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13905499
Гандбол
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