Гандбольные клубы и сборные России временно отстранены от европейских соревнований

Европейская федерация гандбола (EHF) на неопределенный срок отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.

«Европейская федерация гандбола сожалеет о последствиях для отдельных лиц, клубов и национальных команд и надеется, что восстановление мира позволит вернуться к рассмотрению вопроса», — говорится в заявлении.

Дисквалификация также коснется российских и белорусских арбитров и официальных лиц.

Чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на ЧЕ по пляжному гандболу 2023 года был перенесен. Мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.