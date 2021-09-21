Российские гандболисты объясняли участие в договорных матчах нехваткой средств

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин заявил, что временно отстраненные за организацию договорных матчей гандболисты молодежной сборной России объясняли свои действия нехваткой средств.

«За последнее время мы приложили много усилий, чтобы столкнуть с места ситуацию в мужском гандболе. И они не бедствуют, поверьте. В клубах, которые мы назвали (ЦСКА, «Чеховские Медведи»), у юношей прекрасные условия, есть зарплата. Ребята до чемпионата сидели месяц в Новогорске.

Мы долго не могли понять, почему такие результаты — девушки приезжают с медалями, а у мужчин мы давно без них. И когда начали вникать в ситуацию, поняли, что весь наш молодежный, юношеский спорт поражен. Есть чистые клубы, но ситуация катастрофическая. И мы не хотим, чтобы наше сегодняшнее решение было одиночным выстрелом. Мы будем продолжать расследование, и я убежден, что в итоге эту историю сломаем и вылечим наш гандбол», — заявил Воронин.

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет были отстранены восемь гандболистов сборной России: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

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