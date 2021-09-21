Президент Федерации гандбола России назвал организацию договорных матчей предательством родины

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что организация гандболистами молодежной сборной России договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет является предательством родины.

«Я приравниваю произошедшее к измене Родине. Это не обвинительный пафос. Если за медали Олимпиады наших девушек награждают орденами, почему такое поведение не является продажей национальных интересов? Еще в октябре прошлого года я говорил о борьбе с такими проявлениями не просто так. У нас были факты, но не было доказательств. Анализ многих матчей с участием клубов показывал, что происходит что-то невозможное. Работа шла целый год, и теперь у нас есть доказательства. Нами подготовлены обращения в следственные органы, в курсе министр спорта, президент Олимпийского комитета России. С их стороны полная поддержка» — сказал Шишкарев.

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах были отстранены восемь игроков сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

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