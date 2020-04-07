Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о назначении Велимира Петковича главным тренером мужской сборной России.

— В этом году мы показали один из худших результатов на чемпионате Европы (сборная проиграла все три матча в первом раунде. — Прим. «СЭ»), — сказал Шишкарев. — После этого начался серьезный, осмысленный поиск человека, который бы мог возглавить нашу сборную. У меня есть твердое убеждение, что среди специалистов, которые стоят сегодня у руля команд Суперлиги Париматч, таких людей нет. Теоретически можно было рассмотреть кандидатуру Владимира Салмановича Максимова, и разговоры на эту тему шли, но в который раз входить в одну и ту же реку не то, что сложно — скорее, не совсем правильно.

Мне и моим коллегам показалось, что нужна свежая кровь — человек, который комплексно подойдет к проблеме и будет сконцентрирован исключительно на работе в сборной, не совмещая ее с клубом. Первым очень достойным кандидатом на эту позицию был Альфред Гисласон, и он действительно приезжал на очень серьезные переговоры. Его приезд в Россию ни для кого не был секретом. И как только он вернулся в уже родную для него Германию, ему позвонили из местной федерации и тоже пригласили на переговоры. Там обсуждался вопрос о его назначении главным тренером сборной Германии. Альфред сразу сообщил мне об этом, повел себя порядочно. Альфред сделал свой выбор в пользу Германии. Тут никаких обид.

Рассматривали еще несколько кандидатур, в обойме было четыре иностранных специалиста и, посовещавшись со многими экспертами, остановились на сербе Велимире Петковиче, у которого за спиной также огромный опыт работы в Германии. Тренер строгий, последовательный, но в то же время умеющий правильно работать с игроками. Для него это большой вызов, а нам нужен был человек с горящими глазами, который уже доказал свою состоятельность на клубном уровне. Сейчас мы с Велимиром на связи, он не теряет время — учит русский язык, рисует тактические схемы, консультируется с клубными тренерами и готов работать со всеми. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Шишкарева — здесь