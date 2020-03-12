Олимпийский отбор в Венгрии пройдет без зрителей

Матчи отборочного турнира Олимпиады-2020 с участием женской сборной России пройдут без зрителей, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Причиной стала эпидемия коронавируса. В Венгрии введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения вируса.

Турнир пройдет в Дьоре с 20 по 22 марта, россиянки сыграют против Сербии, Венгрии и Казахстана. Путевки на Игры-2020 получат две лучшие команды.

На матчи также не будут допущены журналисты и другие люди, кроме команд, ограниченного числа представителей федераций, необходимого обсуживающего персонала и сотрудников, отвечающих за трансляции матчей. При этом, согласно особому распоряжению ИГФ, все аккредитованные лица обязаны будут сдать медицинский тест перед началом турнира и непосредственно на месте проведения, а также соблюдать повышенные меры предосторожности. Каждую команду дополнительно будет сопровождать врач-вирусолог.

Всем болельщикам будет возмещена стоимость приобретенных билетов.