Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Гандбол

Место проведения женского чемпионата Европы-2024 станет известно 25 января

19:58

Место проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд 2024 года станет известно на внеочередном конгрессе Европейской гандбольной федерации, который пройдет 25 января, сообщает официальный сайт организации.

В числе претендентов на проведение турнира есть и Россия. Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия.

Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го — в Словении, Северной Македонии и Черногории.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир