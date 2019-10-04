Место проведения женского чемпионата Европы-2024 станет известно 25 января

Место проведения чемпионата Европы по гандболу среди женских команд 2024 года станет известно на внеочередном конгрессе Европейской гандбольной федерации, который пройдет 25 января, сообщает официальный сайт организации.

В числе претендентов на проведение турнира есть и Россия. Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия.

Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го — в Словении, Северной Македонии и Черногории.