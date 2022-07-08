Китайский «Феникс» официально принят в женский чемпионат России

На заседании исполкома Федерации гандбола России в пятницу утвержден состав участников чемпионатов России будущего сезона — в женской суперлиге примут участие 13 команд, включая китайский «Феникс», в мужском — 12. При этом от деления команд на шестерки решено было отказаться.

— Система розыгрыша у мужчин и женщин будет разной, — отметил гендиректор ФГР Лев Воронин. — У мужчин двухкруговой предварительный этап и потом плей-офф. У девушек в условиях отсутствия еврокубковых матчей, чтобы не терять уровень, нужно было добавить игр с хорошими соперниками. Поэтому после предварительного этапа команды будут разбиты на две группы, семерка сильнейших и шесть слабейших, которые также сыграют в два круга. При этом лучшая команда из тех, что будут играть в «нижнем» турнире, получит путевку в плей-офф.

Еще одним нововведением стало то, что матчи за медали будут проводиться сериями до двух побед. Первая и, если понадобится, третья встречи пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место на предварительной стадии.