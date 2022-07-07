Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Пера покинул свой пост

Пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА объявила об уходе главного тренера Флорентина Пера. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я счастлив, что был частью ЦСКА, это уникальный опыт. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня и помогал в команде. Это экстраординарный и по-настоящему профессиональный клуб. Я благодарен за время, проведенное в ЦСКА. По личным причинам нам пришлось прекратить сотрудничество. Хочу пожелать команде дальнейших успехов в достижении всех поставленных целей», — приводит слова Перы пресс-служба клуба.

Пост главного тренера ЦСКА займет Ольга Акопян, а ее ассистентом станет тренер по вратарям Любовь Коротнева.