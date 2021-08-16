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Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева приняла решение приостановить карьеру

15:31
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Капитан ЦСКА и сборной России Дарья Дмитриева приняла решение приостановить карьеру до 1 января 2022 года.

«У меня накопилась усталость — и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды (если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами).

Выступала за сборную России трех возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать, я очень устала. Поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали», — цитирует Дмитриеву официальный сайт ЦСКА.

В финале Олимпиады-2020 в Токио сборная России проиграла команде Франции со счетом 25:30.

Дополнительная информация:

https://whccska.ru/news/darja-dmitrieva-beret-pauzu-v-karere-do-konca-goda/

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Александр Кравченко все материалы автора

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