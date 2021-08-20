Шишкарев высказался о перспективах создания гандбольного клуба «Зенит»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о возможном создании в Санкт-Петербурге мужского гандбольного клуба «Зенит».

Работа по созданию «Зенита» на базе клуба Суперлиги «Университет Лесгафта — Нева» ведется с 2017 года.

«Для меня важно, чтобы гандбол развивался в регионах, особенно в мегаполисах страны — в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве нам это уже удалось сделать, осталось — в Петербурге. Хочется, чтобы «Газпром» выполнил взятые на себя обязательства по тому, чтобы «Нева» превратилась в «Зенит» — клуб с хорошим финансированием», — цитирует Шишкарева ТАСС.

Ожидалось, что клуб дебютирует в чемпионате России в сезоне-2021/22.