Лев Воронин: «О товарищеских матчах с Белоруссией будем договариваться на следующей неделе»

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал, когда мужская национальная команда получит игровую практику. В настоящее время гандболисты проводят сбор в Новогорске.

— Сборы сейчас не просто нужны, а необходимы — для всех команд всех возрастов, — сказал Воронин журналистам. — Никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация. И мы должны быть готовы вернуться в любой момент. Ребятам нужна практика. Представьте, что мы все мероприятия отменим, а нам вдруг скажут — ребята, вы допущены. А сборной-то и нет. Поэтому вся работа будет продолжаться, все задуманное мы претворим в жизнь. Отстаивать свои интересы мы продолжим до конца, будем бороться за возвращение на международную арену.

— Когда можно ждать проведения товарищеских матчей?

— У нас есть готовые спарринг-партнеры в лице сборной Белоруссии, которые по силам примерно равны нашей команде. Мужская «молодежка» уже отправилась на товарищеские матчи со сверстниками. 21 апреля на женский «Кубок дружбы» в Москву приезжает глава белорусской федерации и главный тренер сборной. Вот там мы встретимся, поговорим и обозначим даты возможных встреч.

Напомним, что в январе мужская сборная заняла девятое место на чемпионате Европы, прошедшем в Словакии и Венгрии.