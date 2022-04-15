Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 17:01

«Российский гандбол не умрет». Петкович — о сборе национальной команды

Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о ходе тренировочного сбора команды
Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Велимир Петкович сказал, что ему даже в отсутствие международных матчей не требуется особо настраиваться на работу с командой.

— Мне, как тренеру, не нужна дополнительная мотивация, чтобы работать со своей командой, — сказал Петкович журналистам. — Я всегда выкладываюсь на 100 процентов и уверен, что мои игроки будут делать то же самое в эти семь дней сборов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий в будущем. Представители ФГР бьются за наши права каждый день, а также ищут команды, с которыми мы могли бы сыграть — наши друзья из Белоруссии, Китая, может быть, Латинской Америки. Российский гандбол не умрет, он будет жить. А вот если мы не будем тренироваться — у сборной точно нет будущего.

Мужская сборная России проводит сбор на базе в подмосковном Новогорске с 11 по 17 апреля. В составе команды 22 игрока.

Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трефилов: «Точно знал, что Вяхирева и Дмитриева вернутся. Им по силам замахнуться на еще один олимпийский цикл»

Лев Воронин: «О товарищеских матчах с Белоруссией будем договариваться на следующей неделе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости