Главный тренер сборной России Велимир Петкович сказал, что ему даже в отсутствие международных матчей не требуется особо настраиваться на работу с командой.

— Мне, как тренеру, не нужна дополнительная мотивация, чтобы работать со своей командой, — сказал Петкович журналистам. — Я всегда выкладываюсь на 100 процентов и уверен, что мои игроки будут делать то же самое в эти семь дней сборов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий в будущем. Представители ФГР бьются за наши права каждый день, а также ищут команды, с которыми мы могли бы сыграть — наши друзья из Белоруссии, Китая, может быть, Латинской Америки. Российский гандбол не умрет, он будет жить. А вот если мы не будем тренироваться — у сборной точно нет будущего.

Мужская сборная России проводит сбор на базе в подмосковном Новогорске с 11 по 17 апреля. В составе команды 22 игрока.