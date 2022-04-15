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Сегодня, 17:06

«За себя, за нас и за федерацию». Главный тренер сборной России — о том ради чего тренируются его подопечные

Велимир Петкович объяснил, для чего тренируется сборная России по гандболу
Антон Бабошин
Корреспондент
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Возглавляющий мужскую сборную России Велимир Петкович объяснил, для чего команда проводит тренировочный лагерь в Подмосковье с 11 по 17 апреля.

— Многие люди, даже тренеры российских клубов, недоумевали, зачем нужны сейчас сборы? — отметил Петкович. — Но мне странно, что специалисты могут так ставить вопрос. Любой тренер не может не знать, что если команда не собирается два-три месяца, она многое теряет.

И сами игроки здесь показывают мне каждый день, сколько у них мотивации и желания быть здесь и вместе работать. За себя, за тренерский штаб и за федерацию. Вспомните, с чего мы начинали нашу совместную работу, и чего добились — 22-е место на Евро-2020 и 9-е на Евро-2022. Каждый год команда делает два-три шага вперед, и хочется двигаться дальше по этому пути.

Напомним, что на текущем сборе у национальной команды не запланировано спаррингов.

Сборная России по гандболу
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