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Сегодня, 23:45

Гандболистки «Ростов-Дон» в нижнем белье искупались в снегу после бани

Владлена Бобровникова.
Фото ГК «Ростов-Дон», Instagram

Официальный Instagram «Ростов-Дон» опубликовал новое видео в своем аккаунте. На нем гандболистки команды в нижнем белье прыгают в снег и окунаются в прорубь.

Некоторые из спортсменок обтирались снегом и лежали в нем.

«Начинайте понедельник правильно», — написано в Instagram «Ростов-Дон». Среди хештегов в описании к посту есть «баня» и «иностранцывроссии».

На видео присутствуют: Владлена Бобровникова, Галина Габисова, Екатерина Левша, Грас Заади, Беатрис Эдвиж, Анна Лагерквист, Юлия Манагарова, Екатерина Зеленкова и Кристина Кожокарь.

Гандбол
ГК Ростов-Дон
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