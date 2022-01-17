Гандболистки «Ростов-Дон» в нижнем белье искупались в снегу после бани

Официальный Instagram «Ростов-Дон» опубликовал новое видео в своем аккаунте. На нем гандболистки команды в нижнем белье прыгают в снег и окунаются в прорубь.

Некоторые из спортсменок обтирались снегом и лежали в нем.

«Начинайте понедельник правильно», — написано в Instagram «Ростов-Дон». Среди хештегов в описании к посту есть «баня» и «иностранцывроссии».

На видео присутствуют: Владлена Бобровникова, Галина Габисова, Екатерина Левша, Грас Заади, Беатрис Эдвиж, Анна Лагерквист, Юлия Манагарова, Екатерина Зеленкова и Кристина Кожокарь.