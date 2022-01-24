Олимпийский чемпион Владимир Максимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации гандбола Польши подать протест в Европейскую гандбольную федерацию на результат матча со сборной России.

«Никто переигрывать не будет матч. Также и результаты этой встречи изменяться не будут. Думаю, в матче была судейская ошибка, потому что за три секунды ввели мяч в центр, а там еще делались шаги. Наверное, это заняло больше трех секунд. Это просто дым, огня не будет. Аннулировать результат нельзя», — сказал Максимов «СЭ».

Ранее, 24 января, портал Sportowefakty.wp.pl. сообщил, что сборная Польши осталась недовольна решением судей, которые засчитали гол Сергея Косоротова, когда поляки вели 29:28. Благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет.