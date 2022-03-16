Легенда гандбола Трефилов — об отстранении российских сборных и клубов: «Гиены начинают выть в унисон»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал решение отстранить сборную России и российские клубы от международных соревнований.

«Я считаю, что это несправедливое решение. Давайте вспомним Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Он говорил о совершенно другом значении спорта в такой период.

К сожалению, сейчас спорт неотделим от политики. Справедливее решить все вопросы на корте или площадке, чем путем запретов. Меня смущает один момент: смотрите, как соперники поют в унисон. Если десять человек, к примеру, захотят исполнить одну мелодию, то кто-то начнет раньше, кто-то запоздает, кто-то вовсе промолчит. Но сейчас мы видим полное единство. Считаю, что это говорит о том, что все было подготовлено.

Знаете, я люблю смотреть документальные фильмы о дикой природе. И когда лев убивает быка, то гиены начинают выть в унисон. Что происходит и сейчас», — сказал Трефилов корреспонденту «СЭ».

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские команды от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.

Команды отстранили от всех турниров на уровне клубов и сборных. Также, отмечается в заявлении федерации, российские и белорусские судьи не смогут обслуживать матчи под ее эгидой. Специалисты, лекторы и члены делегаций также не будут допущены к будущим мероприятиям и встречам.