Гандболист Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет

Ганболист клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови. Ему было 27 лет.

В качестве игрока в пляжный гандбол Задорожний является чемпионом Европы в составе молодежной сборной России. Также на его счету три победы в чемпионате России. В классическом гандболе он дважды побеждал в Высшей лиге.

«Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану и пожелал удачи в предстоящих матчах», — цитирует ТАСС главного тренера команды Сергея Крамского.

Отмечается, что мама Задорожнего долгие годы борется с онкологией. Крамской предположил, что болезнь передалась гандболисту по наследству.

Также стало известно, что в мае 2022 года Задорожний получил тяжелую травму колена и перенес операцию, после чего проходил длительный курс реабилитации.