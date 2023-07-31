Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Игры
Главная
Гандбол

Сегодня, 13:41

Гандболист Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ганболист клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови. Ему было 27 лет.

В качестве игрока в пляжный гандбол Задорожний является чемпионом Европы в составе молодежной сборной России. Также на его счету три победы в чемпионате России. В классическом гандболе он дважды побеждал в Высшей лиге.

«Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану и пожелал удачи в предстоящих матчах», — цитирует ТАСС главного тренера команды Сергея Крамского.

Отмечается, что мама Задорожнего долгие годы борется с онкологией. Крамской предположил, что болезнь передалась гандболисту по наследству.

Также стало известно, что в мае 2022 года Задорожний получил тяжелую травму колена и перенес операцию, после чего проходил длительный курс реабилитации.

Источник: ТАСС
Гандбол
1
0
Читайте также
Обозреватель «СЭ» Рабинер подвел итоги матча «Ахмат» — ЦСКА
Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сестра Вяхиревой считает, что гандболистку не задевает критика Трефилова
Новости
RSS RSS
Все новости