Европейская федерация гандбола приостановила все турниры до 12 апреля
Европейская федерация гандбола приняла решение отложить все матчи своих турниров до 12 апреля, об этом сообщается на официальном сайте федерации гандбола России.
Отмечается игры 3-го и 4-го туров квалификации Евро-2020 женской сборной России с Сербией (25 марта в Зренянине и 29 марта в Краснодаре) перенесены на резервную неделю — с 1 по 7 июня, а точные даты будут озвучены позже.
Четвертьфиналы и «Финал четырех» DELO Women's Champions League с участием «Ростов-Дон», которые должны пройти в первой половине апреля, отложены до особого уведомления.
Матчи 1/4 финала Кубка Вызова «Виктора» с «Бухарестом» (21 марта в Буденновске и 28 марта в Бухаресте) также отложены до особого уведомления.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/25672/matchi-evrokubkov-i-otbora-evro-2020-pereneseny