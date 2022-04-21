Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о том, как Евгений Трефилов стал работать с представительницами Китая, находящимися на сборах в Москве.

— Скажу скромно — это придумал я, — отметил Шишкарев. — Считаю Трефилова одним из лучших тренеров мира, и для него работать с иностранными гандболистками не так нервно, как кричать с трибун на сборную России или любимую «Кубань». Сам Евгений Васильевич воспринял идею на ура. Его просто распирает от энтузиазма, он снова почувствовал себя королем, увидел горящие глаза спортсменок. Китаянки слушают его, буквально раскрыв рот. Пусть и через переводчика, но Трефилова, по-моему, особо переводить и не нужно. Думаю, до отъезда наши гостьи уже освоят гандбольные термины на русском языке. Трефилов даже предлагает отправить китайскую команду на пару недель к нему в Краснодар. И это предложение не лишено смысла — будем его обсуждать.

— Можно будет увидеть его на скамейке китайской команды на «Кубке Дружбы»?

— Мы предложили, но Трефилов пока отбрыкивается (улыбается). Мы еще это обсудим. Понятно, что руководить сборной должен китайский специалист, работать через переводчика в динамике непросто. Но если Евгений Васильевич все-таки согласится, это будет красиво. И для китайцев очень престижно. Трефилов — настоящий бренд, его знают во всем мире.

Напомним, что китайские гандболистки прибыли в Москву в начале апреля и проведут в России несколько месяцев. 22-23 апреля они примут участие в турнире вместе с основной и молодежными сборными России, а также командой Белоруссии.