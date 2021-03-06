«Ростов-Дон» обыграл «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
22:11
Гандболистки команды «Ростов-Дон» на выезде обыграли хорватскую «Подравку» со счетом 29:20 в первом матче 1/8 финала плей-офф женской Лиги чемпионов.
В другом матче ЦСКА на выезде уступил команде «Крим Меркатор» из Словении.
Ответные встречи пройдут 14 марта.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
1/8 финала
Подравка (Хорватия) — Ростов-Дон (Россия) — 20:29 (10:17)
Рымнику-Вылча (Румыния) — Бухарест (Румыния) — 24:33 (12:13)
Крим Меркатор (Словения) — ЦСКА (Россия) — 25:20 (12:11)
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