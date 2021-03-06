«Ростов-Дон» обыграл «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на выезде обыграли хорватскую «Подравку» со счетом 29:20 в первом матче 1/8 финала плей-офф женской Лиги чемпионов.

В другом матче ЦСКА на выезде уступил команде «Крим Меркатор» из Словении.

Ответные встречи пройдут 14 марта.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

1/8 финала

Подравка (Хорватия) — Ростов-Дон (Россия) — 20:29 (10:17)

Рымнику-Вылча (Румыния) — Бухарест (Румыния) — 24:33 (12:13)

Крим Меркатор (Словения) — ЦСКА (Россия) — 25:20 (12:11)