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Гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

19:59

Гандболистки ЦСКА 13 марта дома обыграли словенский «Крим» со счетом 27:21 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

6 марта первый матч завершился со счетом 25:20 в пользу «Крима». По сумме двух встреч российский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

ЦСКА вышел в плей-офф со второго места в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.

Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
1/8 финала

ЦСКА (Россия) — «Крим Меркатор» (Словения) — 27:21 (14:11)

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