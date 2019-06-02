Пять россиян стали победителями гандбольной Лиги чемпионов

Македонский "Вардар" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл венгерский "Веспрем" со счетом 27:24 и во второй раз за три года стал обладателем главного еврокубка. Накануне клуб из Скопье, президентом которого является россиянин Сергей Самсоненко, победил "Барселону" (29:27), уступая к перерыву семь голов (9:16).

Победителями Лиги чемпионов стали пять гандболистов сборной России: Тимур Дибиров (лучший левый крайний турнира, в финале забил три гола), Даниил Шишкарев (в финале отличился однажды), Глеб Калараш, Дмитрий Киселев и Сергей Горбок.

