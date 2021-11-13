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«Ростов-Дон» на выезде обыграл «Подравку» в Лиге чемпионов

21:41
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В матче первого группового турнира Лиги чемпионов по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» в гостях обыграл хорватскую «Подравку» (23:22).

Российский клуб набрал 10 очков и занимает второе место в группе А. У «Подравки» два очка и седьмое место.

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

«Подравка» (Хорватия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 22:23 (13:13)

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Евгений Петров все материалы автора
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