«Лада» проиграла «Магуре» и потерпела третье поражение в Лиге чемпионов
«Лада» в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов проиграла румынской «Магуре» со счетом 24:27.
Российский клуб занимает последнее место в группе С (у команды 0 очков за три игры). «Магура» пока занимает второе место.
Лидирует датский «Херринг». третьим идет норвежский «Сторхамар».
В плей-офф выйдут перве две команды.
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Групповой турнир
Группа С
«Магура» (Румыния) — «Лада» (Россия) — 27:24 (14:10)
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