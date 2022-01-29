«Лада» проиграла «Магуре» и потерпела третье поражение в Лиге чемпионов

«Лада» в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов проиграла румынской «Магуре» со счетом 24:27.

Российский клуб занимает последнее место в группе С (у команды 0 очков за три игры). «Магура» пока занимает второе место.

Лидирует датский «Херринг». третьим идет норвежский «Сторхамар».

В плей-офф выйдут перве две команды.

Лига Европы

Женщины

Групповой турнир

Группа С

«Магура» (Румыния) — «Лада» (Россия) — 27:24 (14:10)