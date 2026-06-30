Сборная Марокко победила Нидерланды в серии пенальти и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Марокко в Гуадалупе (Мексика) победила сборную Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 1:1 (3:2 пенальти).

В основное время счет на 72-й минуте открыл нападающий европейской команды Коди Гакпо. На 90+1-й минуте защитник Исса Диоп забил ответный гол.

В дополнительное время голов забито не было.

В серии пенальти свои попытки у Нидерландов реализовали Тен Копмейнерс и Вут Вегхорст, не забили Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл.

У сборной Марокко точно пробили Суфьян Рахими, Шемсдин Тальби и Исмаэль Сайбари, не забили Нейл Эль-Айнауи и Ашраф Хакими.

В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой.