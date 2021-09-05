Сборная России вернулась в Москву

Игроки и тренерский штаб сборной России вернулись в Москву 5 августа. Команда прилетел из Кипра, где накануне одержала победу над местной национальной сборной в рамках отбора ЧМ-2022 (2:0).

Мы вернулись в Москву!



Все мысли о матче #РоссияМальта! — Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2021

7 сентября, во вторник, команда Карпина сыграет с Мальтой в рамках отбора ЧМ-2022 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Российская сборная располагается на 1-й строчке в турнирной таблице группы H после 5 игр.

Матч Россия — Мальта состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.