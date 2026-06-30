Мостовой назвал Нагельсманна главной проблемой сборной Германии: «Он нефутбольный человек»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении сборной Германии от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Нагельсманна сделали какой-то звездой. Он главная проблема сборной Германии. Хамовитое лицо, которое строит из себя футбольного человека. Он никогда им не являлся и не будет. Я ничего не ожидал от этой сборной. Не самый сильный Парагвай их наказал. Интересно, хватит ли Нагельсманну совести уйти», — сказал Мостовой «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.

(Давид Петросян)