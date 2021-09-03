Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Стадион «Спартака» будет заполнен на 30 процентов на матче Россия — Мальта

10:59
Теги:

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» на отборочном матче чемпионата мира по футболу между командами России и Мальты будет заполнен на 30 процентов. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость [стадиона] составит 30 процентов», — цитирует ТАСС Алаева.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, максимальная вместимость арен на спортивных мероприятиях в Москве составляет 3 тыс. человек. Однако на отборочный матч чемпионата мира Россия — Хорватия, который состоялся 1 сентября и завершился со счетом 0:0, было допущено до 20 тыс. человек, сверх квоты в 3 тыс. зрителей на игру получили доступ болельщики с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября. «Открытие Банк Арена» вмещает 45,3 тысяч человек. Встречу покажет канал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12294135

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ураган в Сочи: вихрь унес целый пляж
Путин подтвердил, что не пользуется мобильным телефоном
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры