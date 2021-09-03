Домашний стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» на отборочном матче чемпионата мира по футболу между командами России и Мальты будет заполнен на 30 процентов. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость [стадиона] составит 30 процентов», — цитирует ТАСС Алаева.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, максимальная вместимость арен на спортивных мероприятиях в Москве составляет 3 тыс. человек. Однако на отборочный матч чемпионата мира Россия — Хорватия, который состоялся 1 сентября и завершился со счетом 0:0, было допущено до 20 тыс. человек, сверх квоты в 3 тыс. зрителей на игру получили доступ болельщики с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября. «Открытие Банк Арена» вмещает 45,3 тысяч человек. Встречу покажет канал РЕН ТВ.