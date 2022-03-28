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В четверг ФИФА приостановит членство некоторых федераций или исключит их. Под угрозой — Зимбабве, Кения и Россия

ФИФА может рассмотреть вопрос о России на ежегодном конгрессе в Дохе 31 марта
Александр Бобров
,  
Олег Шамонаев
Читать «СЭ» в
Что решит Конгресс ФИФА?
Фото Getty Images
Президенту ФИФА Джанни Инфантино предстоит решить серьезную задачу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В четверг, 31 марта, в Дохе (Катар) пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку под четвертым номером включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

В первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Они временно лишены права функционировать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Вопрос приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусмотрено уставом. Но в любом случае тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

В случае приостановления членства перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются любые спортивные контакты с ней.

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Применят ли в четверг такую же санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя. Пресс-служба ФИФА пока не ответила на запрос «СЭ», о федерациях каких именно стран идет речь в четвертом пункте повестки заседания. При этом, по нашим данным, РФС планирует прислать в Доху свою делегацию.

Но де-факто частично это приостановление уже действует — наши сборные и клубы на время отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Президенту ФИФА Джанни Инфантино предстоит решить серьезную задачу. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Президенту ФИФА Джанни Инфантино предстоит решить серьезную задачу.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По уставу для приостановления членства нужно одобрение трех четвертей делегатов, приехавших на конгресс и получивших право голоса. Теоретически без Зимбабве и Кении в голосовании могут участвовать 208 ассоциаций, входящих в ФИФА (не включая Россию). Для вынесения решения о приостановлении членства нужны 156 голосов.

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Голосование, скорее всего, будет электронным. То есть делегаты вряд ли будут знать, кто и как проголосовал, — на экран выведут только конечный результат. Подобный вариант для нас предпочтителен: в открытом голосовании многие могут побояться поддержать Россию.

156 голосов из 208 — это довольно большой процент, и в случае голосования по вопросу членства РФС нашим недоброжелателям будет не так просто его набрать. Мы изучили расклад сил в нынешнем исполкоме ФИФА и предположили, кто может нас поддержать, кто колеблется, а кто с большой долей вероятности будет выступать за наше отстранение.

Потенциальные наши союзники и противники в ФИФА. Кого больше? Фото "СЭ"
Потенциальные наши союзники и противники в ФИФА. Кого больше?
Фото «СЭ»
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
ФИФА
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