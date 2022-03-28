ФИФА может рассмотреть вопрос о России на ежегодном конгрессе в Дохе 31 марта

В четверг, 31 марта, в Дохе (Катар) пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку под четвертым номером включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

В первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Они временно лишены права функционировать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Вопрос приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусмотрено уставом. Но в любом случае тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

В случае приостановления членства перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются любые спортивные контакты с ней.

Применят ли в четверг такую же санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя. Пресс-служба ФИФА пока не ответила на запрос «СЭ», о федерациях каких именно стран идет речь в четвертом пункте повестки заседания. При этом, по нашим данным, РФС планирует прислать в Доху свою делегацию.

Но де-факто частично это приостановление уже действует — наши сборные и клубы на время отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Президенту ФИФА Джанни Инфантино предстоит решить серьезную задачу. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По уставу для приостановления членства нужно одобрение трех четвертей делегатов, приехавших на конгресс и получивших право голоса. Теоретически без Зимбабве и Кении в голосовании могут участвовать 208 ассоциаций, входящих в ФИФА (не включая Россию). Для вынесения решения о приостановлении членства нужны 156 голосов.

Голосование, скорее всего, будет электронным. То есть делегаты вряд ли будут знать, кто и как проголосовал, — на экран выведут только конечный результат. Подобный вариант для нас предпочтителен: в открытом голосовании многие могут побояться поддержать Россию.

156 голосов из 208 — это довольно большой процент, и в случае голосования по вопросу членства РФС нашим недоброжелателям будет не так просто его набрать. Мы изучили расклад сил в нынешнем исполкоме ФИФА и предположили, кто может нас поддержать, кто колеблется, а кто с большой долей вероятности будет выступать за наше отстранение.