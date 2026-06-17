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17 июня, 18:45

Бондаренко: «Россия не обыграла бы Сенегал. «Трешку» бы получила — и до свидания»

Александр Кружков
Обозреватель
Фото Reuters

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» оценил игру сборной Сенегала на ЧМ-2026.

В первом матче на турнире африканцы уступили Франции (1:3).

— Выживет Сенегал в группе смерти с Францией и Норвегией?

— Думаю, да. Может, и с третьего места, но попадет в плей-офф. Обратите внимание, кто во вторник у Сенегала остался на скамейке. Парни, играющие за «ПСЖ», «Баварию», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Сандерленд». А кто забил единственный мяч? 18-летний Мбай, вышедший на замену. У которого в Лиге 1 в минувшем сезоне 24 матча за «ПСЖ». И такой футболист в сборной не проходит в основу!

— Невероятно.

— Честно вам скажу: этот Сенегал сборная России в жизни бы не обыграла! «Трешку» бы получила — и до свидания. Потому что уровень скоростного мышления футболистов несопоставим.

— Сравнение, надо думать, не в нашу пользу.

— Естественно. У нас футбол очень медленный. Когда-то ангольский защитник Баштуш, вернувшийся из «Лацио» в «Ростов», сказал мне: «После Италии в российской лиге можно играть с закрытыми глазами. Я здесь вообще не бегаю. Хожу пешком, за счет выбора позиции везде успеваю». Вот вам и разница. В Европе все делают намного быстрее!

— Сенегал первый тайм с Францией провел изумительно. Что же стряслось во втором?

— Результат предопределило высочайшее мастерство французов. Они прибавили в движении, а голевые Олисе и Рабьо — это шедевры! В РПЛ таких гениальных разрезающих передач я не видел! Ну а Мбаппе в очередной раз доказал, что он топ-форвард.

Сборная Сенегала проведет следующий матч на ЧМ-2026 22 июня против Ирака.

Интервью Владислава Бондаренко об&nbsp;африканских сборных на&nbsp;ЧМ-2026.«Россия не обыграла бы Сенегал. «Трешку» бы получила — и до свидания». Интервью Бондаренко-младшего

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