О его промахах с пенальти будут вспоминать еще долго.

Сборная Италии в полуфинале стыкового мини-турнира за право поехать на ЧМ-2022 дома сенсационно проиграла Северной Македонии — 0:1. Одним из символов позорного поражения «Скуадра адзурры» стал полузащитник Жоржиньо.

Первым тревожным сигналом для хавбека стал промах в послематчевой серии пенальти в финале Евро-2020 против Англии. Жоржиньо бил пятым и очень неуклюжим ударом послал мяч в штангу. Тогда этому особого значения не придали, ведь Италия в итоге все равно выиграла турнир.

Однако сам игрок позже признавался, что серьезно переживает из-за случившегося: «Люди говорят, что это не имеет значения, но для меня это имеет значение. Это больно. Сейчас мне все еще больно, хотя мы победили. Кто говорит, что это не так, потому что мой удар уже не имеет значения, — лжец. Я просто подумал: «Черт возьми, я разочаровал своих товарищей по команде». Они так сильно мне доверяли в тот момент. Затем, когда я вернулся к остальным (а это был долгий-долгий путь), посмотрел и увидел, что бить будет Букайо Сака. Я был почти уверен, что Доннарумма отобьет его удар. Я подумал: «Все в порядке, сейчас он сделает это».

Черная полоса итальянца продолжилась осенью. В сентябре в отборочном матче ЧМ-2022 со Швейцарией в отборе Жоржиньо снова не реализовал пенальти. Вратарь швейцарцев Янн Зоммер разгадал трюк хавбека с прыжком перед ударом и легко взял 11-метровый. Игра в итоге завершилась вничью — 0:0.

«Я очень зол из-за ошибки, которую допустил при ударе с точки, мне больно и очень жаль, потому что это был важный момент в игре. Я беру на себя ответственность, команда заслуживала победы, а у меня была возможность открыть счет. Совершил ошибку, и мне больно из-за этого», — переживал 30-летний футболист после игры.

Жоржиньо. Фото AFP Фото AFP

В ноябре в ответном матче со Швейцарией Жоржиньо снова промазал с «точки», да еще в самой концовке игры — на этот раз он зарядил выше ворот. И снова Италия не смогла победить — 1:1. Из-за двух незабитых пенальти «адзурри» не досчитались в таблице четырех очков и финишировали вторыми в группе, пропустив вперед команду Мурата Якина.

Италия отправилась в стыки, где в полуфинале попала на Северную Македонию. Итальянцы доминировали над соперником на протяжении всего матча и в целом контролировали игру, однако на второй добавленной ко второму тайму минуте команда Роберто Манчини абсолютно нелепым образом умудрилась пропустить.

После проигранного Алессандро Бастони единоборства в центре поля мяч отскочил за спину Жоржиньо и попал к Александру Трайковски. Жоржиньо, вместо того чтобы постараться отобрать мяч у соперника и исправить ошибку в выборе позиции, начал сигнализировать судье о нарушении правил со стороны македонца, поднимая руки вверх. В результате чего Трайковски беспрепятственно вышел на ударную позицию и прошил Джанлуиджи Доннарумму.

24 марта. Палермо. Италия — Македония — 0:1. Действия Жоржиньо во время пропущенного гола.

24 марта. Палермо. Италия — Македония — 0:1. Действия Жоржиньо во время пропущенного гола.

24 марта. Палермо. Италия — Македония — 0:1. Действия Жоржиньо во время пропущенного гола.

24 марта. Палермо. Италия — Македония — 0:1. Действия Жоржиньо во время пропущенного гола.

«Трудно объяснить, что произошло. Мне очень больно. Я до сих пор не понимаю, что случилось. Не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли», — жаловался Жоржиньо после игры.

Вспомнил итальянец и о нереализованных 11-метровых в отборочном цикле: «Мне до сих пор больно думать о двух незабитых пенальти против Швейцарии. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза подойти к точке и не суметь помочь своей сборной, своей стране — такой груз навсегда останется на моих плечах».

По итогам 2021 года Жоржиньо называли одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Скромного полузащитника хвалили в первую очередь не за выигранные трофеи, а за огромный вклад в изменение стиля игры своих команд и вывод их на совершенно другой уровень. В итоговом голосовании за главную индивидуальную награду в мировом футболе итальянец занял третье место — невероятное достижение для игрока его амплуа.

Удивительно, но спустя всего несколько месяцев от той славы Жоржиньо не осталось и следа. Своими ошибками он фактически лишил «адзурри» шанса отправиться на мундиаль в Катаре и наверняка будет вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь.