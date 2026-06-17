Свищев: «ИИХФ придется извиняться за дискриминацию россиян»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Международной федерации хоккея (ИИХФ) в будущем придется извиняться за все те дискриминирующие действия, которые были сделаны в адрес российских спортсменов.

Ранее трое россиян Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков выиграли Кубок Стэнли-2026 в составе «Каролины». Хоккеисты из России не были упомянуты в материале ИИХФ.

«Когда все нормализуется, им придется извиняться за то, что происходило все эти годы. Это откровенная дискриминация. И, возможно, им придется еще раньше внести наших спортсменов во все материалы. Потому что мы такие случаи с другими федерациями уже помним. Когда им пришлось менять постеры и так далее», — цитирует Свищева ТАСС.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с весны 2022 года. ИИХФ снова обсудит вопрос возможного возвращения российских команд на международные соревнования на конгрессе в сентябре.