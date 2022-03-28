Может, не стоило тогда Матерацци провоцировать легенду?

Дмитрий Гирин

После того как Италия шокировала всех, проиграв Северной Македонии в стыках за право поехать на ЧМ-2022, в соцсетях начали шутить, что это все проклятие Зинедина Зидана. Ну, вы, наверное, помните — финал ЧМ-2006 с Францией, дополнительное время, защитник «адзурри» Марко Матерацци что-то говорит Зизу, а тот в ответ бодает итальянца в грудь. Рефери Орасио Элисондо пропустил момент, но, посовещавшись с четвертым судьей Луисом Мединой Канталехо, показал Зидану красную карточку. Италия в итоге выиграла в серии пенальти, в четвертый раз в истории взяв Кубок мира.

Момент с Зиданом и Матерацци — самый знаменитый эпизод того мундиаля. Он мгновенно вошел в чисто канонических вместе с голом-фантомом Джеффа Херста и Тофиком Бахрамовым, двумя голами Диего Марадоны в ворота Англии на ЧМ-1986 или промахом Роберто Баджо в серии пенальти в финале ЧМ-1994.

Знаменитый удар Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци. Фото Reuters

Спустя пару лет после финала Матерацци рассказал, что именно он тогда бросил Зидану.

«Я мог бы избежать такого развития событий. Но когда мне четыре раза сказали, что, мол, хочешь примерить мою майку, я ответил: «Лучше примерю твою сестру». Потом я узнал, что у него действительно есть сестра, а когда я произносил эти слова, не знал об этом. Оскорбление матери? Я бы никогда не оскорбил чью-то мать», — вспоминал итальянец в 2011 году в эфире программы «Удар головой».

Ничью мать Матерацци, наверное, ни разу в жизни и правда не оскорблял, даже мысленно, но после того берлинского финала у Италии никак не складываются дела с мундиалями. На ЧМ-2010 «адзурри» не вышли из группы (заложив тем самым новую традицию, согласно которой действующие чемпионы мира не проходят в плей-офф на следующем турнире), на ЧМ-2014 — то же самое, а на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Италия просто не отобралась.

При этом на состоявшихся после 2006 года чемпионатах Европы все более или менее в порядке: два поражения в четвертьфиналах в серии пенальти, финал и титул.

Итальянцы празднуют победу на ЧМ-2006. Фото Global Look Press

Но лето 2006-го было для Италии просто восхитительным. В кои-то веки уверенное прохождение группы (2:0 с Ганой, 2:2 с США и 2:0 с Чехией), затем победы над Австралией (1:0), Украиной (3:0), великий полуфинал с Германией (2:0 д.в.) и, наконец, финал с Францией.

За пару недель до старта турнира грянул «кальчополи», но эта история лишь сплотила команду.

«Многие думали, что нам нанесен удар по психологии, что на поле наши соперники растопчут нас, но нам удалось превратить все проблемы в позитивную энергию. Благодаря тому, что мы уважали и ценили сами себя», — вспоминал тренировавший тогда команду Марчелло Липпи.

«С первого дня во главе команды я пытался убедить всех, что сборная должна быть мечтой каждого игрока, он должен думать о ней 365 дней в году, 24 часа в сутки. И у нас в составе не было ни одного футболиста, который убрал бы ногу в стыке или придумал бы что-то, чтобы не быть вызванным на товарищеские матчи. Они приезжали в Коверчано с травмами. Они хотели быть вместе с командой. Однажды Гаттузо появился на костылях. За день до этого мне позвонил директор «Милана» Адриано Галлиани: «Марчелло, у Рино серьезная травма голеностопа, он у него как дыня, он не может ходить. Но хочет на сборы. Что мне ему сказать?» — «Ничего, Адриано. Он прав», — говорил Липпи, возглавивший «адзурри» после провала на Евро-2004.

Андреа Пирло целует кубок чемпионов. Фото Global Look Press

О невероятной атмосфере внутри команды потом рассказывали все игроки, бывшие в том составе, в частности Франческо Тотти и Джиджи Буффон в своих автобиографиях. Но, пожалуй, лучше всего это передано в книге «Наш ребенок» за авторством Фабио Каннаваро и журналиста Алессандро Альчато. Как пишет сам Каннаваро, в 2014-м он создал чат в WhatsApp и назвал его «Чемпионы мира-2006» — никто не отказался от приглашения. А к десятилетию победы появилась и была реализована идея книги, в которой каждый из 23 игроков, бывших в заявке, делится своими историями о том турнире. Получилось много смешного и увлекательного бэкстейджа, а главное, отчасти это объясняет, почему именно Италия выиграла тот мундиаль.

«Когда мы вышли на поле в Дортмунде, то, как обычно, стали перед центральной трибуной. Затем поздоровались с соперниками, обычный ритуал. Немцы остались стоять на месте, мы прошли мимо них, пожали каждому руку. Но ни один из них не посмотрел мне в глаза, все уставились в газон. Они боялись. Очень боялись. А я подумал: «Мамма мия, какие они большие...». Спустя мгновение, правда, уже смеялся: «Зато представьте, какая куча будет, если они обделаются...» Я сразу же побежал к Буффону.

«Джиджи!» — «Что ты хочешь, Фабио?» — «Дело сделано» — «Какое дело?» — «Мы уже победили» — «Что ты такое говоришь?» — «Они не смотрят нам в глаза. Они боятся» — «Ты такой дурак...»

Пусть я дурак, но мы победили на стадионе, где Германия никогда не проигрывала. Мы разбили вдребезги их талисман", — это воспоминания Каннаваро о полуфинале с Германией.

Тогда Италия была способна разрушить любые талисманы. Но, кажется, трогать Зидана все же не стоило.