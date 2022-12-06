Сон Хын Мин о вылете Кореи с ЧМ-2022: «Мы отдали все без остатка, не хочу никого винить»

Нападающий сборной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал поражение от Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы отдали все. Не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство, и они забивают. Я не хочу винить никого из наших игроков, потому что они отдали все без остатка. Я очень горжусь тем, чего они добились. Они проделали большую работу для сборной и для страны, и я надеюсь, что они не остановятся, что молодые ребята понимают, как важно играть на чемпионате мира», — приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии встретится в 1/4 финала турнира с Хорватией 9 декабря, начало — 18.00 мск.