Булыкин — о победе над Сенегалом: «Нидерланды являются тайными фаворитами ЧМ-2022»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Нидерландов над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022.

«Нидерланды всегда славились своими сильными игроками. В Катар приехало очень много ярких игроков. Считаю, что Нидерланды, как и Бельгия, являются тайными фаворитами на этом турнире. Есть Германия, Испания, Бразилия и Аргентина, но Нидерланды своим отличным футболом могут дать бой любому. Матч с Сенегалом получился хорошим. Видно, что Ван Гал создал яркую команду», — сказал Булыкин «СЭ».

25 ноября Нидерланды сыграют против Эквадора, а Сенегал встретится с Катаром.