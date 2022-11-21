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Сегодня, 21:23

Булыкин — о победе над Сенегалом: «Нидерланды являются тайными фаворитами ЧМ-2022»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Нидерландов над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022.

«Нидерланды всегда славились своими сильными игроками. В Катар приехало очень много ярких игроков. Считаю, что Нидерланды, как и Бельгия, являются тайными фаворитами на этом турнире. Есть Германия, Испания, Бразилия и Аргентина, но Нидерланды своим отличным футболом могут дать бой любому. Матч с Сенегалом получился хорошим. Видно, что Ван Гал создал яркую команду», — сказал Булыкин «СЭ».

25 ноября Нидерланды сыграют против Эквадора, а Сенегал встретится с Катаром.

Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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