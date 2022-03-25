Дубль Бэйла принес Уэльсу победу над Австрией

Сборная Уэльса переиграла Австрию в стыковом матче чемпионата мира-2022 — 2:1. Игра прошла в Кардиффе.

Дублем в составе валлийцев отметился нападающий «Реала» Гарет Бэйл. Австрийцам удалось сократить отставание до минимума благодаря автоголу защитник «Тоттенхэма» Бена Дэвиса.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.