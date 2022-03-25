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Сегодня, 00:45

Дубль Бэйла принес Уэльсу победу над Австрией

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 марта. Уэльс — Австрия — 2:1. Гарет Бэйл празднует гол.
Фото Twitter

Сборная Уэльса переиграла Австрию в стыковом матче чемпионата мира-2022 — 2:1. Игра прошла в Кардиффе.

Дублем в составе валлийцев отметился нападающий «Реала» Гарет Бэйл. Австрийцам удалось сократить отставание до минимума благодаря автоголу защитник «Тоттенхэма» Бена Дэвиса.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Дэвис, 65 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 89) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 78) Лаймер (Калайджич, 56) Шлагер (Лазаро, 79) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 60’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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