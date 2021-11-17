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Скалони: «Достигнуть выхода на ЧМ-2022 задолго до конца в очень сложной квалификации — это то, чем можно гордиться»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал выход команды на ЧМ-2022
06:11
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии (0:0).

«Это был тяжелый, трудный матч. Бразилия приехала играть в свою игру, чтобы не дать нам играть. Наша команда адаптировалась к обстоятельствам. Мы набрали четыре очка против двух очень сложных соперников. Мы все любим побеждать, это естественно, но эти игры делают команду зрелой. Без сомнения, итог положительный. Достигнуть квалификации задолго до конца в очень сложной квалификации — это то, чем можно гордиться. Год получился великолепным. Победа на Кубке Америки, квалификация на чемпионат мира и серия без поражений... Все это было мечтой», — приводит слова Скалони официальный Twitter национальной команды.

Бразильцы с 35 очками занимают первое место в южноамериканском отборе. Аргентинцы идут вторыми с 29 очками. Обе команды гарантировали себе участие на ЧМ-2022 в Катаре.

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Сергей Разин все материалы автора
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