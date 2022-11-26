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Сегодня, 13:15

Семин считает, что Франция будет претендовать на золото на ЧМ-2022 в Катаре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной Франции на победу в матче 2-го тура ЧМ-2022 против Дании и на защиту чемпионского титула.

«Французы имеют преимущество над датчанами, потому что у них есть такие игроки, как Мбаппе. Их команда — более мастеровитая. Мне кажется, Франция будет претендовать на звание чемпиона мира», — сказал Семин «СЭ».

Игра второго тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу
Юрий Семин
0
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