Семин считает, что Франция будет претендовать на золото на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной Франции на победу в матче 2-го тура ЧМ-2022 против Дании и на защиту чемпионского титула.

«Французы имеют преимущество над датчанами, потому что у них есть такие игроки, как Мбаппе. Их команда — более мастеровитая. Мне кажется, Франция будет претендовать на звание чемпиона мира», — сказал Семин «СЭ».