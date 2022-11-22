Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна — буду переживать за Сербию. Можно сколько угодно говорить о том, что спорт вне политики, но он давно уже политизирован, к сожалению. Мы от них получили наибольшую поддержку. И за бразильцев еще. У нас ведь два футболиста из этой страны примерили майку сборной: Фернандес и Гильерме. Плюс успехи того же ЦСКА в Кубке УЕФА также связаны с игроками из Бразилии», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.