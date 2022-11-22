Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:32

Гаджиев о ЧМ-2022: «В той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна — буду переживать за Сербию»

Гаджиев объяснил, почему будет поддерживать сборную Сербии на ЧМ-2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна — буду переживать за Сербию. Можно сколько угодно говорить о том, что спорт вне политики, но он давно уже политизирован, к сожалению. Мы от них получили наибольшую поддержку. И за бразильцев еще. У нас ведь два футболиста из этой страны примерили майку сборной: Фернандес и Гильерме. Плюс успехи того же ЦСКА в Кубке УЕФА также связаны с игроками из Бразилии», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В групповом турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-na-chempionate-mira-budut-bolet-za-serbiyu-i-braziliyu
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО
Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рой Кин о Беллингеме: «Он великолепен, у него есть все»

Комментатор Черданцев о ЧМ-2022: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости