Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Организационный комитет "Катар-2022" сообщил, что совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжается подготовка к проведению чемпионата мира-2022 в Катаре.

Информация о том, что ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 в другую страну, была распространена телеканалом TNT Sports.

– Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира, – цитирует заявление оргкомитета ТАСС. – К концу 2019 года будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

Катар был выбран местом проведения ЧМ-2022 в декабре 2010 года, опередив заявки США, Кореи, Японии и Австралии.

СМИ: ФИФА изучает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара