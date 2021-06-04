Месси остался доволен матчем с Чили, несмотря на ничью

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал особенным матч с Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). Это была первая игра аргентинской команды после смерти легенды Диего Марадоны.

«Прошло много времени с тех пор, как мы собирались вместе, нелегко вернуться, но думаю, что временами мы играли хорошо. Я доволен результатом, хотя мы не смогли выиграть. Постепенно мы должны снова стать сильнее.

Это был особенный матч, потому что он был первым без Диего. Знаем, что для него значила национальная сборная. Кроме того, это был особенный матч из-за ситуации в стране и мире, это очень сложная ситуация для каждого", — цитирует пресс-служба команды Месси.