Колумбия разгромила Перу
Сборная Колумбии разгромила Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). Голы забили Йерри Мина, Матеус Урибе и Луис Диас.
Колумбийцы занимают 6-е место в турнирной таблице. Перу идет на последней строчке.
Чемпионат мира-2022
Южная Америка
Отборочный турнир
Перу — Колумбия — 0:3 (0:1)
Голы: Мина, 40 (0:1). Урибе, 49 (0:2). Диас, 55 (0:3).
Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Корсо (Лопес, 45), Трауко, Абрам, Куэва (Акино, 54), Йотун (Руидиас, 65), Тапия, Герреро, Каррильо (Лападула, 65).
Колумбия: Оспина, Медина (Муньос, 56), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Куэльяр, Урибе (Барриос, 72), Муриэль, Сапата, Диас.
Предупреждения: Медина, 19. Трауко, 34. Корсо, 37. Герреро, 56. Оспина, 59. Лападула, 71. Куэльяр, 74.
Удаления: Трауко, 45. Муньос, 59.
Судья: Сампайю (Бразилия).
4 июня. Лима. Стадион «Национальный».
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