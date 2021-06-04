Боливия победила Венесуэлу в матче отбора ЧМ

Боливия в матче отборочного турнира чемпионата мира победила Венесуэлу со счетом 3:1.

Команды занимают восьмое и девятое места соответственно в группе отбора. Выйти на ЧМ имеют возможность только первые пять команд.

ЧМ. Отборочный турнир

Южная Америка

Отборочный турнир

Боливия — Венесуэла — 3:1 (1:1)

Голы: М.Морено, 5 (1:0). Чансельор, 26 (1:1). Д.Бехарано, 60 (2:1). М.Морено, 83 (3:1).

Боливия: Лампе, Д.Бехарано, Флорес (Сагредо, 46), Аким, Кинтерос, Сааведра (Фернандес, 90), Хустиниано, Х.Вака (Альварес, 58), Арсе (Вайяр, 75), М.Морено, Рамальо (Р.Вака, 90).

Венесуэла: Гратероль, Росалес, Гонсалес (Саварино, 63), Анхель, Вильянуэва, Чансельор, Ринкон, Отеро, Х.Морено (Х.Мартинес, 72), Кассерес (Кадис, 79), Аристегьета (Дж.Мартинес, 63).

Предупреждения: Д.Бехарано, 12. Анхель, 33. Гонсалес, 45. Сааведра, 45. Хустиниано, 90.

Судья: Оспина Лондоньо (Колумбия).

3 июня. Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».