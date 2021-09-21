«Вот и чудненько». Реакция фанатов на отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022.
Накануне Дзюба был включен главным тренером национальной команды Валерием Карпиным в расширенный состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией.
Для многих болельщиков новость о таком решении игрока стала настоящим шоком (орфография и пунктуация сохранены).
Лберг: «Значит больше его вообще не звать. В расширенный список можно было бы приехать и просто побыть с командой. Он просто ждет вылета и с января к новому тренеру. Не прав Артем. Вчера он даже на 80 процентов своих возможностей способен играть».
strictteacher: «Мне не нравится как Карпин меняет свою позицию. Желание угодить всем не дает результат. Хорошо, что Дзюба отказался».
Ilya Gudman: «Как сказал Киса Воробьянинов в известном фильме — жулик».
KlimA: «Наверное, оно и к лучшему».
Apei: «Второй раз Валера может и не приползти».
Igor Lvov: «Какой хитрый футболер! Цену набивает! Все ровно бы не взяли, а так типа герой! Пошел вон! Хватит, наигрался!»
Stormtrooper501: «Вот и чудненько, считай закончил выступления за сборную».
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