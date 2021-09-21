Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Вот и чудненько». Реакция фанатов на отказ Дзюбы от вызова в сборную России

16:21
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022.

Накануне Дзюба был включен главным тренером национальной команды Валерием Карпиным в расширенный состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией.

Для многих болельщиков новость о таком решении игрока стала настоящим шоком (орфография и пунктуация сохранены).

Лберг: «Значит больше его вообще не звать. В расширенный список можно было бы приехать и просто побыть с командой. Он просто ждет вылета и с января к новому тренеру. Не прав Артем. Вчера он даже на 80 процентов своих возможностей способен играть».

strictteacher: «Мне не нравится как Карпин меняет свою позицию. Желание угодить всем не дает результат. Хорошо, что Дзюба отказался».

Ilya Gudman: «Как сказал Киса Воробьянинов в известном фильме — жулик».

KlimA: «Наверное, оно и к лучшему».

Apei: «Второй раз Валера может и не приползти».

Igor Lvov: «Какой хитрый футболер! Цену набивает! Все ровно бы не взяли, а так типа герой! Пошел вон! Хватит, наигрался!»

Stormtrooper501: «Вот и чудненько, считай закончил выступления за сборную».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Дзюба отказался от приглашения в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр