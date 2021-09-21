«Вот и чудненько». Реакция фанатов на отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022.

Накануне Дзюба был включен главным тренером национальной команды Валерием Карпиным в расширенный состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией.

Для многих болельщиков новость о таком решении игрока стала настоящим шоком (орфография и пунктуация сохранены).

Лберг: «Значит больше его вообще не звать. В расширенный список можно было бы приехать и просто побыть с командой. Он просто ждет вылета и с января к новому тренеру. Не прав Артем. Вчера он даже на 80 процентов своих возможностей способен играть».

strictteacher: «Мне не нравится как Карпин меняет свою позицию. Желание угодить всем не дает результат. Хорошо, что Дзюба отказался».

Карпин: Вы меня все достали, так и быть вызываю Дзюбу.

Дзюба: Мне не нужны твои подачки — Михаил Реус (@Gibisskus) September 21, 2021

Ilya Gudman: «Как сказал Киса Воробьянинов в известном фильме — жулик».

Ощущение, что Дзюба хочет, чтобы его уговаривали и упрашивали вернуться в сборную — Twisted Trickster (@TwistedTrickst3) September 21, 2021

KlimA: «Наверное, оно и к лучшему».

Apei: «Второй раз Валера может и не приползти».

Igor Lvov: «Какой хитрый футболер! Цену набивает! Все ровно бы не взяли, а так типа герой! Пошел вон! Хватит, наигрался!»

Stormtrooper501: «Вот и чудненько, считай закончил выступления за сборную».