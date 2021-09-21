Зиньковский считает авансом вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями от вызова в сборную России.

— Сейчас уже я понимаю, что это все небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

— Когда у тебя впервые появились мысли о сборной?

— Может быть года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.

— Чувствуешь, что от матча к матчу прибавляешь?

— Да, вся команда так, не только я. Мы вместе все прибавляем. И как команда, и отдельно каждый игрок. Мы выходим на новый уровень. Постепенно. Я думаю, что дальше будут лучше и лучше матчи, состояние и игра.

— Игорь Витальевич вчера в интервью сказал, что у тебя есть качества, которые есть не у каждого в России. Что он сказал лично, когда узнал, что ты попал в расширенный список?

— Мы особо не успели насчет этого поговорить. Единственное, что он сказал, что игра с «Ростовом» была лучшая из тех, которые были для него. Это все, что он сказал. А так все поздравили, но поздравлять пока не с чем. Потому что нужно попасть в основной список и тогда можно будет поздравлять, пока не с чем, — цитирует Зиньковского официальный сайт клуба.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).